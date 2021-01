Lazio-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani. Ballottaggio Villar-Cristante, Mkhitaryan e Pellegrini dietro a Dzeko

Pagine Romaniste – Ci siamo. È il momento. È derby. La Roma, reduce da un buon pareggio con l’Inter, scende in campo contro la Lazio di Simone Inzaghi. Paulo Fonseca si affiderà al collaudato 3-4-2-1 con Pau Lopez in porta che cerca una conferma dopo la fantastica prestazione con i nerazzurri. In difesa spazio a Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo ci saranno Veretout e Villar (con Cristante ancora in forte ballottaggio con quest’ultimo), ai lati dei quali agiranno Karsdorp e Spinazzola sulle fasce. In attacco ci sarà Dzeko, con Pellegrini e Mkhitaryan sulla trequarti per aiutare il bosniaco. Panchina per Pedro, che potrebbe essere una buona carta da giocare nella ripresa.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

