Lazio, Reina: “Dobbiamo puntare a vincere il campionato”

Pepe Reina, portiere della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa di presentazione ed ha parlato anche degli obiettivi della squadra. Queste le sue parole:

“Sono felice di far parte di questo progetto. Cercheremo di far crescere ancora di più questa società e questa squadra, anche in Europa. L’esperienza in Champions? Conta molto. La Lazio in Europa sarà una novità, ma bisognerà giocare senza timore nello stesso modo in cui giochiamo in Serie A. Dobbiamo essere pronti per queste sfide, ma dobbiamo anche mantenere alto il livello in campionato. Dobbiamo puntare a vincerlo“.