Claudio Lotito è stato intercettato nel corso della presentazione di Euro 2024 a Villa Almone ed ha commentato il gesto di Mancini. Queste le parole riportate dall’Ansa:

“Il gesto fatto da Mancini non lo avrebbe mai fatto un giocatore della Lazio, il comportamento dei nostri giocatori è completamente diverso da quello delle altre squadre. Secondo voi, è una sanzione congrua? Rispetta i valori dello sport? Ognuno di noi è in grado di giudicare. Noi non possiamo che attenerci a quello che il giudice ha deciso, solo questo posso fare”.