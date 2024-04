Gustav Isaksen ha parlato di Roma-Lazio al termine di Juventus-Lazio di Coppa Italia ai canali ufficiale del club biancoceleste. Queste le sue parole:

Il derby?

“Sarà una gara molto complicata, ma la Lazio ha bisogno dei tre punti e quindi faremo di tutto per portare a casa la vittoria. In Italia sto bene, sto imparando molto, con il cambio di allenatore cercherò di lavorare ancor più sodo per imparare il più possibile”.