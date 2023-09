Nervi tesi in casa Lazio: la squadra biancoceleste, infatti, ha optato per il silenzio stampa dopo la sconfitta contro la Juventus. Lotito ha infatti ordinato la decisione per delle valutazioni arbitrali di Maresca nel match perso 3-1 contro il bianconeri. Nel mirino non solo l’episodio del primo gol, sul quale secondo la Lazio non è chiaro se la palla fosse uscita o meno nonostante la revisione VAR, ma anche altri episodi che hanno fatto storcere il naso a Maurizio Sarri. A comunicare la rinuncia a presenziare ai microfoni delle tv nel post partita è stata direttamente Dazn.