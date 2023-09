L’Inter si aggiudica il derby della Madonnina contro il Milan e manda un segnale forte al campionato. I nerazzurri travolgono i rossoneri per 5-1 in un match senza storia. Mattatore di giornata Mkhitaryan con una fantastica doppietta e un assist per l’ex Roma. Di Thuram, fantastico il tiro sotto il sette, Calhanoglu (su rigore) e Frattesi gli altri gol. Inutile la rete di Leao sul punteggio di 2-0.