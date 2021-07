Lazio, Hysaj si presenta cantando Bella Ciao. E piovono insulti sui social

gazzetta.it (E.Bergonzini) – Come spesso accade i nuovi giocatori si presentano al gruppo cantando una canzone davanti a tutti. E’ successo anche ad Hysaj fresco di arrivo alla Lazio. Il tutto è documentato da un video postato su Instagram da Luis Alberto. Il terzino ex Napoli ha intonato “Bella Ciao” ed alcuni tifosi biancocelesti non l’hanno presa bene.

Sui social è cominciato lo sfogo con “magari si spacca tutto“, “se cantavi l’inno della Roma era meglio“, “ma per carità“, “è meglio giocare in 10” e “ma lo sa di non essere a Livorno?“. Molti, però, hano ricondiviso il video proprio che l’immagine della Lazio, spesso associata all’estrema destra, venga rivalutata in Italia e in Europa.