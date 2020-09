Lazio, Diaconale: “Obiettivo scudetto. Lo scorso anno ci è scappato per circostanze molto sfortunate”

Arturo Diaconale, direttore della comunicazione della Lazio, è intervenuto sull'”Opinione” ed ha parlato della stagione che sta per iniziare. Queste le sue parole:

“Il nostro obiettivo per il prossimo anno deve essere quello di prendere lo scudetto che lo scorso anno ci è scappato soltanto per circostanze molto sfortunate. Per cui, a prescindere dagli europei, dobbiamo puntare a vincere il campionato italiano per essere almeno la prima squadra nazionale. Non ho alcuna paura di parlare di scudetto perché le condizioni ci sono tutte e perché è un obiettivo legittimo che possiamo e dobbiamo perseguire. L’anno scorso volevamo entrare in Champions e ce l’abbiamo fatta, quest’anno si punta allo scudetto. La Lazio è passata da squadra provinciale della Capitale ad essere una presenza nel calcio europeo. Una realtà talmente importante che può proiettarsi sempre di più a livello internazionale e che è entrata a far parte del novero delle grandi organizzazioni internazionali”.