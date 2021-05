Lazio, Correa e Caicedo verso l’esclusione nel derby per problemi fisici

A poche ore dalla stracittadina ci sono cattive notizie in casa Lazio. Inzaghi infatti, secondo quanto riportato da Radio Radio, potrebbe perdere due giocatori per la sfida contro la Roma valida per la 37esima giornata di Serie A. Stando a quanto riportato dall’emittente radiofonica infatti, i calciatori in questione sarebbero Caicedo, che in mattinata avrebbe accusato una fascite plantare, e Correa, che sarebbe alle prese con un fastidio muscolare. I dubbi saranno sciolti intorno alle 18:00, quanndo la squadra svolgerà l’ultia riunione tecnica con Inzaghi prima di spostarsi all’Olimpico.