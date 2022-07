Lazio, con Vavro è bufera. Rabbia dei tifosi dopo la frase incriminata

Vavro è ancora un giocatore della Lazio. Il riscatto con il Copenaghen non si è concretizzato, ma si tratta ancora. Attualmente il ragazzo si trova in vacanza in Slovacchia e proprio da lì, durante una diretta su Twitch ha rilasciato un’intervista. La frase incriminata che è subito rimbalzata sui social scatenando l’ira dei tifosi biancocelesti, è la seguente: “Se odio la Lazio? Sì, certo!”. Vavro, poco dopo, ha provato a correggere il tiro, ma il danno ormai è stato fatto. Sicuramente ora tutti sperano che vada in porto la trattativa con il Copenaghen per una cessione a titolo definitivo.