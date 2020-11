Nella giornata di ieri Ciro Immobile sembrava ad un passo dal ritorno in campo. La negatività sembrava ormai cosa certa, con le visite mediche che ne avrebbero certificato l’idoneità post Covid in programma proprio oggi. Ma, per motivi al momento sconosciuti, le visite mediche sono state annullate, come riporta con un tweet SportMediaset.

