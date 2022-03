Lazio, allenamento in vista del derby: lavoro di scarico per chi ha giocato contro il Venezia

Dopo la giornata di riposo, la Lazio torna ad allenarsi in vista del derby contro la Roma, in programma domenica 20 marzo alle ore 18:00. I calciatori che non hanno preso parte alla sfida contro il Venezia, dopo una prima fase di riscaldamento atletico, hanno svolto lavoro tecnico, seguito poi da una partitella a campo ridotto. Riscaldamento, lavoro tecnico e lavoro di scarico invece per chi è stato impegnato dal primo minuto nel posticipo di Serie A di lunedì sera. A riportarlo è il sito dei biancocelesti, sslazio.it.