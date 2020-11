Laziali ok, Roma fermata. Con tre positivi in più: Pellegrini, Fazio e Santon

La Gazzetta dello Sport – Le Asl possono avere delle istruzioni differenti. E’ strano che questo accada nella stessa città come Roma. La Asl Roma 2 ha bloccato i giocatori giallorossi che si accincevano a partire per le nazionali, la Asl Roma 4 ha dato il via libera a quelli della Lazio. Al quadro bisogna aggiungere una circostanza: le positività di Fazio, Santon e Pellegrini in casa Roma. L’argentino domenica era in panchina, ma il test di sabato era risultato negativo. La stessa cosa per il centrocampista azzurro che ha scritto: “Ho qualche sintomo ma sto bene“.