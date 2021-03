L’avvocato della Lazio: “Chiederemo il 3-0 a tavolino contro il Torino”

Gian Michele Gentile, avvocato della Lazio, ha parlato dopo il processo sui tamponi tenuto ieri al Tribunale Federale. Queste le sue parole riportate da tuttomercatoweb:

“A livello sportivo è andata molto bene, abbiamo evitato guai pesanti”.

La Lazio ha annunciato che farà ricorso, così come la Procura…

Portiamo avanti la nostra tesi perché riteniamo di avere ragione. Una volta che leggeremo le motivazioni finisce qui, altrimenti andremo avanti. Quando usciranno? Spero il prima possibile. Abbiamo fatto un reclamo, il Torino si è costituito. Discuteremo lunedì, la società vuole il 3-0 a tavolino.

È fiducioso?

È una questione delicata. Questi due casi non riguardano solo la Lazio, ma l’intero ordinamento sportivo, tutto il campionato. Si dice che deve fare tutto il pubblico ma poi vengono bloccate Napoli, Torino e Inter. E se non deve fare il privato non funziona più niente. I protocolli vanno rivisti, questo senz’altro.