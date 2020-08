L’assist di Sirigu e Maksimovic

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – La Roma deve capitalizzare dalle uscite, ma fino a questo momento ce ne sono state poche. Tra i portieri c’è Olsen che è uno di quelli in partenza. Se non si trovasse una sistemazione per questi giocatori prima di settembre allora si allenerebbero con la prima squadra. Ci saranno anche Florenzi, Karsdorp e Antonucci. Inizialmente non ci sarà Schick che ha concluso da pochi giorni la stagione col Lipsia: con lui la Roma conta di ricavare più di 20 milioni. Altri pezzi pregiati per eventuali plsuvalenze sono Kluivert ed Under. Sul primo c’è la Juventus che ha chiesto informazioni anche su Florenzi, sul turco continua il pressing del Napoli con cui, oltre Milik, si parla di Maksimovic. Nei ragionamenti di Fienga e De Laurentiis sono usciti anche i nomi di Fazio e Kluivert che non rientrano nei piani di Gattuso. Intanto il difensore serbo non rinnoverà il suo contratto col Napoli ed è scontento di non aver trovato tanto spazio. In porta la Roma vorrebbe cambiare, ma Pau Lopez non si sente in bilico. Era stato fortemente voluto da Petrachi, ma il rendimento dello spagnolo, soprattutto dopo il lockdown, è stato negativo. La sua cessione, comunque, segnerebbe una inevitabile minusvalenza che la Roma non può permettersi. Il portiere che piace di più è Sirigu che è in rotta col Torino nonostante le smentite di Cairo.