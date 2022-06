L’AS Roma celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente con nuove iniziative “green”

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, con lo scopo di amplificare il messaggio delle Nazioni Unite che incoraggia ad azioni concrete per proteggere il nostro pianeta, l’AS Roma rinnova il proprio impegno nel campo della sostenibilità.

A partire dalla scorsa stagione il Club ha intensificato l’attenzione sui temi ambientali e sociali, promuovendo una serie di iniziative nella Capitale, allo stadio Olimpico e per finire a Tirana, città in cui si è svolta la finale della UEFA Conference League, reiterando il messaggio della Giornata Mondiale Dell’Ambiente #UnSoloPianeta, prendiamocene cura!

Tramite l’impegno di Ge.si.s – associazione di gestione degli impianti sportivi della Regione Lazio – nella giornata di oggi, presso i campi del Dabliu Eur, si è svolto l’evento “Sport e Natura per la vita”, dedicato al percorso di tutela dell’ambiente portato avanti da 30 ASD del Lazio, cui la società giallorossa ha deciso di dare il proprio supporto nel ruolo di charity partner.

Ha preso parte all’evento anche Roma Natura, con cui il Club ha sottoscritto un protocollo d’intesa lo scorso marzo, finalizzato alla diffusione di buone pratiche di sostenibilità fra i più giovani.

Credendo fermamente che le azioni concrete possano trasmettere segnali significativi e che il calcio possa agire come modello anche nel campo della sostenibilità per le generazioni future, nelle giornate precedenti l’evento, le ASD e la Scuola Calcio AS Roma hanno piantato degli olivi nell’impianto del Tre Fontane.

Come da protocollo di intesa tra AS Roma e Roma Natura, inoltre, nelle scorse settimane gli stessi bambini hanno partecipato ad alcune lezioni speciali dedicate al tema della biodiversità, della tutela ambientale e dell’ecoturismo, tenute da botanici ed esperti dell’ente pubblico Roma Natura.

Per celebrare la giornata volta a sensibilizzare anche i più giovani sull’importanza e la tutela del nostro pianeta, ai piccoli partecipanti sono stati distribuiti diplomi e consegnate matite con un seme incastonato come gadget.

All’evento hanno presenziato anche il Sustainability & Community Relations Department Director, Francesco Pastorella, e il presidente di Roma Natura, Maurizio Gubbiotti.

