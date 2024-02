Il Messaggero (G. Lengua) – La Roma conferma la fedeltà alla UEFA e nega ogni possibilità di aderire alla Superlega. La società infatti ha risposto alle dichiarazioni di Laporta, presidente del Barcellona, il quale aveva inserito i giallorossi tra i club interessati a far parte del progetto: “Il Club specifica inoltre di non aver mai rivisto la propria posizione in merito, né di aver intrattenuto dialoghi utili a intraprendere un percorso diverso da quello congiunto dei club attraverso l’ECA, in stretta collaborazione con Uefa e Fifa”, la nota della Roma.