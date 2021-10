L’altra chance di Darboe: “Sì, Mou crede in me”

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Una nuova occasione da sfruttare per confermare a Mourinho i progressi e convincerlo di essere la vera alternativa ai titolari. Ebrima Darboe non vuole deludere lo Special One che, dopo averlo lasciato in panchina per le prime nove partite stagionali, lo ha preso in considerazione schierandolo prima contro lo Zorya e poi con l’Empoli. E lui ha risposto presente, sfoderando due prestazioni all’altezza delle aspettative e dimostrando al portoghese di aver recepito il messaggio di inizio stagione: basta pensare di essere un giovane della Primavera, ora è tempo di responsabilizzarsi.

Tra allenamenti e colloqui con Mourinho, Darboe è cresciuto, maturato e migliorato. Adesso è lui la prima scelta a centrocampo dopo Veretout e Cristante, l’uomo in più sulla mediana pronto a entrare nel momento del bisogno.

Questa sera nella fredde e ventosa Bodo avrà una nuova occasione per mettersi in mostra in Conference League. “Sento tanta fiducia da parte di Mourinho e il suo staff – ha dichiarato Darboe in conferenza stampa -. Sto crescendo ogni giorno e il tecnico ci sta facendo lavorare veramente tanto Non basta giocare bene una o due partite, bisogna sempre lavorare per migliorare“.