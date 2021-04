L’Ajax perde il difensore Blind. A rischio anche gli Europei

Il Tempo – L’Ajax, eurorivale della Roma in Europa League, perdeDaley Blind per il resto della stagione e anche l’Olanda rischia di non averlo agli Europei. Il difensore ha riportato un grave infortunio alla caviglia nel match che la sua nazionale ha giocato e vinto per 7-0 contro Gibilterra.

Blind temeva un infortunio anche al ginocchio, ma gli accertamenti lo hanno escluso. “Fortunatamente, il ginocchio è salvo ma il legamento della mia caviglia sinistra è lesionato – le sue parole in un comunicato pubblicato dal club -. Immagino che la mia stagione all’Ajax sia finita, dovrò sottopormi a un’operazione la prossima settimana e se tutto andrà bene, spero di recuperare in tempo per gli Europei. Ovviamente sono terribilmente deluso. Finora è stata una stagione meravigliosa con l’Ajax, purtroppo per me si è conclusa in maniera brusca”.