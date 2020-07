L’agente di Zaniolo: “Un momento di gioia. Scalpitava come un leone in gabbia, si sentiva pronto”

Dopo 175 giorni Nicolò Zaniolo è tornato a calcare il campo da calcio in una partita ufficiale. Gran parte del secondo tempo giocata dal numero 22 che ha toccato qualche pallone cercando anche la sua classica progressione palla al piede. Non è servito per far vincere la Roma, ma intanto i giallorossi possono guardare il futuro con un sorriso. Il sito calciomercato.it ha intervistato l’agente del ragazzo, Claudio Vigorelli, che ha dichiarato: “Abbiamo vissuto con grande gioia questo momento. Era già da un po’ di settimane che si sentiva pronto, scalpitava come un leone in gabbia. Averlo rivisto in campo, dopo 175 giorni, è stato un sollievo per tutti. È un campione ritrovato, per la Roma e per tutto il calcio italiano“.