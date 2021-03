Mario Giuffredi, agente di Veretout, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Si Gonfia la Rete su Radio Marte. Tra gli argomenti trattati il suo assistito e la possibilità che Fonseca vada al Napoli:

“Fonseca al Napoli insieme a Veretout? Il ragazzo a Napoli non verrà mai, rimarrà alla Roma ed è giusto che rimanga lì perché se è diventato un giocatore importante lo deve anche al club. Su Fonseca non lo escludo ma non ci credo. Il candidato principale secondo me è Juric”.