Donny van de Beek, centrocampista brillante cresciuto nell’Ajax e passato al Manchester United quest’estate per 45 milioni di euro, è stato vicino al vestire la maglia della Roma due anni fa. Lo ha rivelato il suo procuratore, Guido Albers, in un’intervista rilasciata al portale Inside Football. Di seguito le sue dichiarazioni: “Due anni fa la Roma era molto interessata, ma in quel momento Donny non era pronto per andare in Italia. Monchi e Balzaretti avevano un buon progetto per lui“.