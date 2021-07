L’agente di Spinazzola: “Leo è stato il miglior esterno di Euro 2020. Lo attende una bellissima esperienza con Mourinho”

Davide Lippi, agente di Spinazzola, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss a proposito del suo assistito. Queste le sue parole:

“Leo è stato il miglior esterno sinistro di Euro 2020 sia prima, ma anche dopo l’infortunio. Non ho visto, infatti, in nessuna partita calciatori impressionarmi in quel ruolo. Ha sofferto per l’infortunio ma ha sempre mostrato sorrisi contagiosi: l’affetto del paese gli ha dato una forza enorme. Adesso metterà tutto se stesso per recuperare quanto prima: lo attende una bellissima esperienza con Mourinho”.