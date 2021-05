Il Tempo (E. Zotti) – Non si smuove per il momento il mercato in uscita della Roma. Dzeko per esempio non sa ancora se il prossimo anno vestirà la maglia della Roma. Destino incerto anche quello di Mkhitaryan: l’armeno non ha ancora dato notizie ai giallorossi e tramite il suo agente continua a sondare il mercato in cerca di un club pronto a garantirgli l’ultimo contratto importante della carriera. Non è quindi certa la permanenza nella Capitale.