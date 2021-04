L’agente di Mayoral: “Borja fu vicino al Napoli. Giuntoli è un grande direttore sportivo. In futuro, perché no?”

Alejandro Camano, agente di Borja Mayoral, ha rilasciato delle dichiarazioni a Calcionapoli24.com. Tra gli argomenti trattati un interessante e curioso retroscena di mercato. Ecco le sue parole:

“Il mancato trasferimento al Napoli? È vero, Cristiano Giuntoli è un grande direttore sportivo e prima del passaggio al Borussia Dortmund fece di tutto per portare in azzurro Hakimi e Borja Mayoral. Nel calcio può accadere di tutto, ma l’accordo non si trovò anche se il Napoli fece di tutto per portarli in rosa. Alla fine Hakimi andò al Borussia Dortmund, Borja Mayoral dopo un po’ di tempo è comunque arrivato in Italia, a Roma. Poi in futuro, perché no?”.