Lacrime Mourinho: “Noi incredibili”

Corriere dello Sport (J. Aliprandi)- Mou nove Special nove come le finali europee della sua carriera, José si è pre.so ancora una volta la scena con una Roma che ha incarnato il suo spirito. Quello dello Special One. Quelle lacrime a fine partita, al triplice fischio del match, consacrano ulteriormente l’empatia di Mou con la Roma, i suoi giocatori e quei tifosi che non lo hanno mai lasciato solo in queste due stagioni.

Ma l’empatia anche per Italia che ama, per questo il primo pensiero a fine partita è stato per l’Emilia Romagna devastata dall’alluvione: “il messaggio che vogliamo tutti dare è: forza. Nelle difficoltà è quando troviamo il meglio di noi stessi”. A Roma adesso sarà un momento di grande festa, ma non possiamo dimenticare la tristezza e le difficoltà della gente dell’ Emilia Romagna: “Noi come gruppo non possiamo dimenticarlo”