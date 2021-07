La Under 14 affidata a Mattia Scala, la 17 a Ciaralli

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – Ristrutturazione completata. La Roma ha riempito tutte le caselle del settore giovanile. La novità più interessante è per la guida tecnica dell’Under 14 che passa a Mattia Scala, giovane figlio di Vito, ex preparatore di Totti ancora nei quadri dirigenziali della società: 27 anni, Scala junior era il vice di Alberto De Rossi nella Primavera. Soluzione interna anche nell’Under 17 dove il dimissionario Piccareta, che ha accettato la panchina della Spal, è stato sostituito da Marco Ciaralli, già assistente di Antonello Parisi all’under 18. I 2004 ripartiranno invece da Giuseppe Scurto, ex difensore della Roma, fresco di un’esperienza proprio alla Primavera della Spal.

Al posto del turco Tanrivermis, che ha accettato un’offerta dello Spezia, entra Gianluca Falsini all’under 16, mentre all’Under 15 sale Antonio Rizzo, che quindi continuerà ad allenare i 2007 che aveva lo scorso anno all’Under 14, prendendo il posto di Alessandro Rubinacci. In Primavera resta ovviamente De Rossi, che ha firmato pochi giorni fa il rinnovo promesso. Dopo una stagione non appagante la sua Roma riparte dai 2003 e dai migliori 2004. Calafiori, Zalewski, Bove, Tripi e Ciervo ormai sono pronti a spiccare il volo tra i professionisti, ma De Sanctis si sta impegnando per trovare una sistemazione ad altri, come Tommaso Milanese, che ha segnto un gol in Europa League con Fonseca prima di uscire di scena.