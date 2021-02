La UEFA presenta la bozza per la nuova Champions League. Potrebbe cambiare format anche la Coppa Italia

La Repubblica (F.Bianchi) – L’Uefa ha presentato alle Federazioni una bozza della nuova Champions che andrebbe in vigore dal 2024. Le squadre dovrebbero passare da 32 a 36, dalle attuali sei partite dei gironi si arriverà a dieci. Per 32 delle 36 partecipanti il metodo di ingresso dovrebbe restare quello odierno: per le altre quattro si potrebbe tener conto del ranking storico. Le squadre sarebbero divise in quattro fasce: le prime otto andrebbero direttamente agli ottavi, poi spareggi dal nono al 24° posto per decidere le altre otto qualificate. Le ultime finirebbero in Europa League. Le partite attuali sono 125: dal 2024 sarebbero 225, con un aumento dell’80 per cento. E chiaramente ci sarebbe un grosso interesse delle tv.

La Figc non è contraria e Gravina ha avuto garanzie da Ceferin che i weekend sarebbero sempre riservati ai campionati nazionali. Il problema che sorge subito è quello delle date, con 225 gare di Champions il calendario sarebbe ancora più compresso e vanno trovate altre 4-5 “finestre” in più rispetto ad oggi. Di ridurre la serie A da 20 a 18 pare utopistico, ma per recuperare un po’ di spazio si sta pensando semmai di modificare il format della Coppa Italia: le gare degli ottavi e dei quarti verrebbero giocare tutte in una settimana e non più in due come adesso. Inoltre ci sarebbero solo incontri ad eliminazione diretta.