La UEFA celebra i gol e gli assist di Zaniolo in Europa League la scorsa stagione – VIDEO

Manca poco per il tanto atteso ritorno di Nicolò Zaniolo in campo. Il calciatore giallorosso si allena quotidianamente per tornare a disposizione di Fonseca, ma nel frattempo la UEFA ricorda alcune sue giocate della passata stagione. Sul profilo Twitter dell’organo calcistico è stato condiviso un video con i gol e gli assist del numero 22 della Roma lo scorso anno in Europa League.