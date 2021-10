La squadra torna al lavoro. Abbonamenti, parte la vendita

Il Messaggero (G. Lengua) – Parte oggi alle ore 11 la campagna abbonamenti della Roma “Per innamorarsi ancora”. Chi vorrà rinnovare la tessera della stagione 2019-20 potrà farlo fino a giovedì 14 ottobre alle ore 12, contemporaneamente alla prelazione sarà aperta la vendita per acquistare fin da subito un nuovo abbonamento nei posti a disposizione.

Saranno incluse tutte le partite di Serie A dell’Olimpico e le due di Conference League della fase a gironi, il prezzo per le Curve è di 235 euro, Distinti 315, la Tribuna Tevere parte da 395 fino ad arrivare a 525 e la Tribuna Monte Mario è a 689. Per gli abbonati è previsto il cambio utilizzatore fino a cinque volte e degli sconti speciali nei Roma Store.

Intanto, questo pomeriggio a Trigoria riprenderanno gli allenamenti in vista del big match a Torino contro la Juventus di domenica prossima: Smalling resterà in infermeria per via della lesione muscolare, mentre Pellegrini, Cristante e Veretout domani svolgeranno la prima seduto completa con la squadra.