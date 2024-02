Intervistato ai margini dell’evento del Panini Tour, a San Giovanni, l’ex capitano giallorosso, Giuseppe Giannini ha parlato della Roma di DDR e dell’esonero di Mourinho. Queste le parole del Principe: “Daniele è la scelta giusta dopo un personaggio carismatico e importante come Mourinho. Serviva in quel momento un’immagine romana e romanista, conosce l’ambiente a 360°. E’ vero, è giovane e ha iniziato ora a fare l’allenatore ma questo è il suo desiderio e portarlo in uno spogliatoio che conosce bene e dove ha giocato con parecchi giocatori che oggi formano la squadra è stata la cosa più giusta e logica che la Roma potesse fare. Complimenti quindi a prescindere se arriva o no in Champions deve continuare a essere lui l’allenatore giallorosso”.