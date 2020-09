La solitudine di Fonseca in attesa di Friedkin e rinforzi

La Repubblica (F. Ferrazza) – Chissà cosa passa per la testa di Paulo Fonseca in questi giorni, stretto tra le aspettative di società e tifosi e dalle urgenze di mercato. A distanza di un mese l’amichevole odierna contro la Sambenedettese (17:30) diventa l’occasione per rivedere il portoghese sulla panchina della Roma. C’è un certo disagio che nasce da un dato di fatto: senza Kolarov e Smalling i giallorossi attualmente sono più deboli dietro. Con Fienga plenipotenziario, è Fonseca l’uomo solo al comando a Trigoria in attesa che arrivi la famiglia Friedkin la prossima settimana e che possa sciogliere qualche dubbio e perplessità.