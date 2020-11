La soddisfazione di Pau Lopez: “Ottimo lavoro di squadra”

Da titolare a portiere di coppa, il frutto di una prima stagione romanista non esaltante per Pau Lopez. Il portiere spagnolo, acquistato nell’estate del 2019 dalla Roma dal Real Betis, sta ritrovando una buona forma grazie alle prestazioni in Europa League, mentre rimane ancora dietro Mirante nelle gerarchie di Fonseca per quel che riguarda il campionato. Pau Lopez, protagonista ieri della vittoria sul campo del Cluj per 2 a 0, che ha consegnato ai giallorossi il pass per i sedicesimi della competizione con due turni di anticipo, ha condiviso la sua gioia per il risultato con un post su Instagram. Questo il suo commento: “Ottimo lavoro di squadra”.

https://www.instagram.com/p/CIFsjYclnjP/