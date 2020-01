La Signora in Giallorosso, in diretta su Teleroma 56, canale 15 del digitale terrestre. Puntata di giovedì 9 gennaio 2020. In studio con Massimo Ruggeri: Alessandro Austini (Il Tempo), Massimiliano Buzzanca (Attore), Massimiliano Rossi (Consulente marketing sportivo), David Moresco (Pagine Romaniste), Yuri Oggiano (La Signora in Giallorosso), Ana Quiles (Mediaset Spagna) e Alice Dionisi.