La Rometta ko, la Roma vince

Tuttosport (S.Carina) – Alla Roma bastano 4 minuti per aver ragione dello Young Boys. Sessanta minuti inguardabili dei giallorossi che cambiano volto quando Fonseca decide di far entrare Dzeko, Mkhitaryan e Veretout, seguiti poco dopo da Pellegrini e preceduti da Spinazzola. Così la squadra, stravolta da nove cambi iniziali, ritrova fisionomia e logica sufficienti per superare i modestissimi svizzeri passati in vantaggio per un rigore generoso. L’uno-due romanista è firmato da Peres e Kumbulla, ma gli assist vincenti portano la firma di Dzeko e Mkhitaryan. Nel finale Pau Lopez salva il risultato su Elia che si era liberato di Fazio capace di sbagliare tutto quello che si poteva.