La Roma vuole salire in alto

Il Tempo (F.Biafora) – Per la Roma di Fonseca il primo dei dieci appuntamenti in programma nel mese prossimo tra campionato ed Europa League è rappresentato dal Parma, reduce da due pareggi consecutivi prima della sosta. L’undici giallorosso sarà orfana di Dzeko e Smalling, il primo causa Covid, il secondo per non essere riuscito a smaltire i postumi di una forte intossicazione alimentare. Pellegrini invece, con un solo allenamento nelle gambe dopo la visita di idoneità, è stato convocato ma partirà dalla panchina. Le assenze non devono rappresentare un alibi per la squadra, imbattuta da inizio stagione sul campo, smaniosi di approfittare del mezzo passo falso dell’Atalanta e dello scontro diretto tra Napoli e Milan. Fonseca ha deciso di dare fiducia a Mayoral e Villar, con Cristante arretrato al centro della difesa. Per i due spagnoli sarà un’importante occasione per mostrare le qualità.