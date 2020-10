La Roma vince senza riserve

Il Messaggero (U.Trani) – La Roma, pur regalando mezza partita allo Young Boys, inizia bene il suo percorso europeo. Terzo risultato utile consecutivo che permette a Fonseca di cancellare la figuraccia del 6 agosto contro il Siviglia. Con umiltà corregge quanto messo in campo in partenza e si prende la partita con merito. Il tentativo di affidarsi ai panchinari va a vuoto, ma il messaggio è chiaro: priorità al Milan lunedì sera. I titolari restano a guardare e in campo lo sguardo si ferma su Jesus che lo scorso anno ha giocato soltanto 5 volte. I confermati sono soltanto Cristante e Pedro. Si torna al 3-4-2-1 con 9 novità: Pau Lopez in porta, davanti a lui c’è anche Fazio, sulle fasce Karsdorp e Peres, poi Villar con Mayoral in attacco. Il copione è stravolto e l’unico sussulto offensivo arriva grazie a Perez. Dopo il vantaggio dello Young Boys arriva il momento di Spinazzola che subentra a Karsdorp. La mossa fa subito la differenza, ma la svolta arriva dopo un’ora con le entrare di Veretout, Dzeko e Mkhitaryan. La Roma ribalta la partita e la vince. Nel finale decisivo Pau Lopez su Elia.