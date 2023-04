La Roma vince la Coppa Italia Primavera: Keramitsis stende la Fiorentina

La Roma vince la Coppa Italia Primavera: piegata 2-1 la Fiorentina ai tempi supplementari con un gol di Keramitsis al termine di una sfida avvincente e tesa fino alla fine. Per il tecnico Guidi si tratta del primo trofeo da allenatore dei giallorossi. Eppure la prima frazione si era conclusa sullo 0-0 con la formazione di Aquilani che si è resa pericolosa in diverse situazioni. Nella ripresa esce fuori la Roma e al 75′ cambia la gara: la Fiorentina rimane in 10 per l’espulsione di Comuzzo.

Ai supplementari si entra nel vivo: la Roma passa subito in vantaggio col gol di Misitano. Passano pochi minuti e la Fiorentina pareggia con Krastev. Ma al 116 è il difensore greco Keramitsis a decidere la sfida con un colpo di testa. È festa giallorossa.