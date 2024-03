La Roma vince contro l’Inter: scudetto ormai a un passo

Il Messaggero (G. Mustica) – Sarà un Sabato Santo particolare quello che vivranno i tifosi della Roma. Con gli occhi su Juventus-Fiorentina per capire se il prossimo 15 aprile ci sarà la possibilità di vincere lo scudetto. Si, perché il proprio dovere le giallorosse lo hanno fatto: la botta di Troelsgaard (prima gioia per lei) – deviata da Bowen ad un minuto dalla fine spiazza Cetinja e permette alle ragazze di Spugna di vincere contro l’Inter nell’unico campo sul quale fino a ieri non era successo.

Finisce 2-1 per le campionesse d’Italia, che la aprono con Kumagai dopo sei minuti e vengono riprese dal classico gol dell’ex di Agnese Bonfantini (60), in netto fuorigioco (e non capiamo come non si possa non vedere), e che non sono fortunate nemmeno con l’arbitro, visto che Simonetti stende in area Giugliano e il rigore era netto.

Però le grandi squadre non s’abbattono, soffrono il giusto (perché la Roma soprattutto nel secondo tempo ha sofferto e ha rischiato pure di perderla) e pescano il jolly nel momento in cui le avversarie non hanno nemmeno più il tempo per reagire. La danese, entrata nella ripresa soprattutto per cercare di sporcare le linee di passaggio dell’Inter, va a prendersi la seconda palla al limite dell’area e spara di sinistro. Trovando quel pizzico di fortuna che non guasta. E che è pure meritato.

Adesso è solo conto alla rovescia. Perché la classifica dice che le ragazze che già stanno giocando con il tricolore sul petto sono a +13 sulle bianconere seconde

in classifica. Il campionato è praticamente chiuso e adesso si spera che il risultato di pomeriggio possa essere favorevole per iniziare a preparare la festa. Altrimenti sarà questione di qualche giorno d’attesa in più. Ci siamo.