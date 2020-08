La Roma va in vacanza: il 27 agosto i tamponi, poi il ritiro a Trigoria

Il Corriere Dello Sport (J.Aliprandi) – Terminata la stagione con la sconfitta contro il Siviglia, la Roma si concede venti giorni di vacanza prima di riprendere la nuova stagione. Il ritrovo sarà a Trigoria il 27 agosto, con squadra e staff che si sottoporranno ad un ciclo di tamponi anti Covid19, poi dal 28 inizierà la preparazione per il prossimo campionato. Fonseca non avrà però i nazionali, che partiranno il 29 agosto per le sfide di Nations League e le amichevoli. Durante il riposo i calciatori seguiranno un programma di allenamento e avranno un gps per monitorare la condizione atletica. Inoltre, le analisi sostenute a giugno dopo il lockdown hanno valenza di un anno, perciò i calciatori non dovranno sottoporsi alle visite di idoneità sportiva.