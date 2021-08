La Roma torna su Isak, ma è valutato 40 milioni

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Di rientro da Siviglia, Dzeko ha parlato con Mourinho e gli ha manifestato la sua decisione di andare via. Era già tutto chiaro dalla partita contro il Betis con la panchina e poi il lavoro post-partita che l’attaccante non ha fatto con gli altri compagni che non hanno giocato (come Borja Mayoral). La Roma non porrà condizioni, non aspetterà di trovare l’erede prima di dare il via libera. Intanto Pinto ha ripreso il casting. Il profilo cercato è quello di un giovane che abbia voglia di affermarsi, che abbia forti motivazioni. In questa ottica l’attaccante che piace è Isak che ha una valutazione di 40 milioni.

Un altro attaccante seguito da tempo è Abraham del Chelsea. Piace anche ad Atalanta, Arsenal e West Ham. L’ingaggio da 3,5 milioni di euro potrebbe essere un ostacolo per il club bergamasco, non per la Roma. Anche qui il costo del cartellino è alto: 35 milioni. Resta sempre viva, ma defilata, la pista Belotti. Si potrebbe prendere per 18 milioni di euro, ma la Roma non vuole arrivare a quella cifra è un giocatore in scadenza. Sembra lontano dai parametri del club anche Icardi. E’ tornato di moda il nome di Azmoun. Il Bayer era molto vicino ma ha mollato il colpo preferendo tenere Alario.