Corriere della Sera (L.Valdiserri) – La Roma non è guarita, ma almeno resta quinta. A decidere la partita un gol ed un assist di Mkhitaryan, ma il Parma si lamenta con Fabbri. Un minimo tocco di Kucka depenalizza il braccio di Mancini. Pesa anche il rigore dato ad inizio partita su Cornelius per un fallo di Cristante. Boccata di ossigeno per Fonseca che contro il Brescia non avrà Miki squalificato.