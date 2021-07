La Roma su Twitter: “Questa notte saremo tutti idealmente nello stesso posto” – FOTO

L’esordio pubblico della Roma di Mourinho, le celebrazioni per i 94 anni del club poi. Una giornata quella di oggi all’insegna del romanismo. Alle 19:30 gli uomini di Mou scenderanno in campo contro la Triestina, mentre stasera la Curva Sud si radunerà a Piazza del Popolo per attendere la mezzanotte e festeggiare l’anniversario della nascita del club.

Anche la Roma ha voluto ricordare la data. Il club giallorosso ha pubblicato un post su Twitter. Questo il testo: “Questa notte saremo tutti idealmente nello stesso posto. Ovunque si festeggia la Roma, la Roma c’è. Sempre”.