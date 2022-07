La Roma su Dybala. Con o senza Zaniolo

Corriere dello Sport (R.Maida) – La fantasia di Mourinho è anche una decisa indicazione di mercato: ingaggiare Paulo Dybala a prescindere da ciò che accadrà con Zaniolo. Tiago Pinto, due mesi fa irremovibile, ci sta pensando su con l’avallo dei Friedkin che non vogliono scontentare l’allenatore. L’operazione è complessa così come lo scenario appena raccontato. La Roma ha deciso di non farsi prendere per il collo nell’affare Zaniolo. Lo venderà soltanto alle sue condizioni. Sta prendendo corpo, intanto, la possibilità la soluzione del rinnovo anticipato per Nicolò.

Vigorelli verrebbe convocato in sede prima della fine del mercato. Sarebbe un segnale di forza che la società sta valutando. Naturalmente dovrà essere d’accordo anche il giocatore, ma su questo non ci dovrebbero essere problemi. Intanto oggi partirà col gruppo per il Portogallo e le schiarite delle ultime ore lasciano pensare che domani sarà in campo contro il Sunderland.