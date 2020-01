La Roma su Demiral: “Un grande in bocca al lupo, ti aspettiamo presto in campo”

In una serata ci sono state due lesioni ad un legamento crociato. Se non è un record ci va vicino. Insieme a Nicolò Zaniolo, ad essersi infortunato è stato anche Merih Demiral. La Roma ha voluto augurargli l’in bocca al lupo scrivendo su Twitter: “In bocca al lupo a Demiral che nella partita di ieri ha subito lo stesso infortunio di Nicolò. Ti aspettiamo presto in campo”.

