La Roma sprofonda

Il Messaggero (U.Trani) – Un’altra umiliazione. E un nuovo sgarbo arbitrale. Anche il Venezia calpesta 3-2 la Roma sull’isola di Sant’Elena, il tris è mortificante: seconda sconfitta di fila in campionato, Zanetti fino al match contro i giallorossi aveva il peggior attacco del torneo. Preoccupante la frenata dal 17 ottobre: 5 punti in 7 match, comprese le due partite di coppa contro il Bodo/Glimt. Unico successo contro il Cagliari ultimo. Il rendimento scadente costa la zona Champions: sesto posto e sorpasso in classifica di Atalanta e Lazio.

Il lunch match è indigesto a Ryan Friedkin, in tribuna al Penzo, e ai più di mille tifosi del settore ospiti. A fine partita Mourinho dice di aver dominato e Zanetti gli replica di aver contato più occasioni, comprese due traverse nel finale. Esercizio inutile, conta il verdetto. Shomurodov segna la sua prima rete in campionato, Abraham interrompe il suo digiuno durato 38 giorni, ma la sua resurrezione non garantisce alla Roma il comportamento da squadra.