Oltre 70 persone morte e altrettante ferite nell’attentato di questa mattina in Somalia, a Mogadiscio. Un’autobomba è esplosa facendo letteralmente una strage. La Roma, attraverso il suo profilo ufficiale Twitter, si stringe attorno a tutto il paese per questo terribile episodio.

The thoughts of everyone at AS Roma are with all those affected by the shocking terrorist attack in Mogadishu, Somalia today.

— AS Roma English (@ASRomaEN) December 28, 2019