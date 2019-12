La Roma si lancia su Politano, ma l’Inter non lo dà in prestito

La Roma ha messo gli occhi su Matteo Politano. Fonseca lo ha segnalato a Petrachi come possibile alternativa a Zaniolo da ala destra. Nell’Inter non sta giocando con continuità e sarebbe felicissimo di tornare nella squadra della sua città, dove ha giocato fino alla Primavera. Occorre che Conte dia il via libera e che Petrachi trovi una soluzione analoga per Cengiz Under. Marotta non sembra intenzionato a cedere Politano in prestito, come ha già fatto sapere al Napoli, quindi l’operazione potrebbe decollare solo a titolo definitivo. Intanto la società, che crede nell’investimento fatto su Mert Cetin, ritiene che sia saggio mandarlo a fare esperienza in un’altra squadra italiana che gli possa garantire un buon numero di presenze nel girone di ritorno. L’obiettivo a centrocampo può essere Castrovilli, ma nell’immediato prende corpo la tentazione di strappare Nandez al Cagliari. Intanto Petrachi cerca soluzioni per due esuberi: Bruno Peres e Steven Nzonzi. Possibile un ritorno di fiamma del Marsiglia per il francese, mentre il brasiliano in questo momento non ha mercato. Lo scrive il Corriere dello Sport.