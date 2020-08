La Roma si blinda e torna al lavoro. Giovedì test e da venerdì in campo

Corriere dello Sport (R.Maida) – Giovedì a Villa Stuart e venerdì in campo. La Roma è pronta a ripartire in una Trigoria sanificata secondo il protocollo. I tamponi effettuati finora sono tutti negativi, perciò il programma non è stato modificato. La squadra lavorerà in un Fulvio Bernardini blindato, evitando spostamenti che potrebbero aumentari i contagi. Il 5 settembre, poi, ci sarà un’amichevole contro il Benevento, ma Fonseca vorrà fare altri test prima dell’inizio del campionato. La società sta cercando di accontentare le richieste mantenendo al minimo il rischio sanitario. Zubiria ha ricevuto qualche offerta internazionale, ma senza tifosi si è abbassato il cachet per il club. La Roma, quindi, sta organizzando altre due amichevoli da giocare in Italia, possibilmente a distanza pullman. Intanto diversi giocatori sono rientrati a Trigoria e tra questi c’è Zaniolo che ha ripreso gli allenamenti per migliorare la condizione. Aveva lavorato anche durante le vacanze per non perdere di nuovo il tono muscolare, ma da sabato ha ripreso a correre con i preparatori della società. Ieri De Sanctis ha firmato i moduli federali per assumere la carica di direttore sportivo. Il nome più gettonato, comunque, resta quello di Piero Ausilio.