La Roma si affida alle palle inattive

Maurizio Sarri si lamenta del fatto che i suoi centrocampisti segnano poco, ma anche Fonseca non può gioire sotto questo punto di vista. I giallorossi hanno sfruttato molto le palle inattive (il 42% dei gol totali), ma le reti dai centrocampisti non arrivano. Tolto Zaniolo a 4 gol, Pellegrini è fermo alla rete di Firenze, Pastore è a quota zero nonostante abbia giocato quando il centrocampista romano era infortunato, Diawara non riesce mai ad arrivare al tiro in porta. Veretout ha segnato su rigore contro il Napoli, e anche Cristante ha un solo gol all’attivo. Lo riporta Tuttosport.